Исполнители теракта в «Крокусе» получили 135 тысяч рублей на побег из РФ

27 июля 2025, 05:58

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Исполнители теракта в «Крокусе сити холле» после его совершения получили не менее 135 тысяч рублей на побег из России от неизвестного лица. Об этом сообщает РИА Новости.







«При этом неустановленный участник преступной организации 22.03.2024, непосредственно после совершения вышеуказанного террористического акта, со счета … Юсуфзоды Я.Д. осуществил операции по зачислению денежных средств на карту Фаридуни Ш. … в сумме не менее 135 тысяч рублей в целях обеспечения возможности Мирзоеву Д.Б., Файзову М.З., Фаридуни Ш. и Рачабализоде С.М. покинуть территорию Российской Федерации», — говорится в материалах следствия.