Исполнители теракта в «Крокусе» получили 135 тысяч рублей на побег из РФ
Исполнители теракта в «Крокусе сити холле» после его совершения получили не менее 135 тысяч рублей на побег из России от неизвестного лица. Об этом сообщает РИА Новости.
«При этом неустановленный участник преступной организации 22.03.2024, непосредственно после совершения вышеуказанного террористического акта, со счета … Юсуфзоды Я.Д. осуществил операции по зачислению денежных средств на карту Фаридуни Ш. … в сумме не менее 135 тысяч рублей в целях обеспечения возможности Мирзоеву Д.Б., Файзову М.З., Фаридуни Ш. и Рачабализоде С.М. покинуть территорию Российской Федерации», — говорится в материалах следствия.
Ранее агентство сообщало, что исполнители теракта должны были добраться до Брянской области, где некая группа помогла бы им пересечь границу и попасть на территорию Украины. Далее преступникам указано было прибыть в Киев, где им бы заплатили по миллиону рублей.
Теракт в «Крокусе сити холле» случился 22 марта прошлого года. В результате трагедии погибли 147 человек, а 336 получили повреждения различной степени тяжести. Судьба троих пострадавших остается неизвестной.