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Несовершеннолетнего зацепера ударило током на сапсане Петербург-Москва

Фото: iStock/OrtodoxFoto

Несовершеннолетнего ударило током, когда тот зацепился за «Сапсан» из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости».



Из-за происшествия поезд простоял 50 минут в Твери. Пассажиров состава предупредили о приезде в столицу с 40-минутным опозданием «по техническим причинам».

По словам пассажиров, истинной причиной является то, что 14-летнего зацепера ударило током. Подросток жив и был госпитализирован в больницу. У него зафиксированы сильные ожоги.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета из Санкт-Петербурга в Калининград устроил пьяный дебош на борту воздушного судна.

Иван Мусатов

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