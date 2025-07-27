Очевидцы сняли на видео возгорание пассажирского самолета в Денвере
В аэропорту американского города Денвер загорелся пассажирский самолет Boeing 737 Max компании American Airlines. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Возгорание произошло во время взлета воздушного судна. Самолет должен был отправиться в Майами, но по итогу встал прямо на взлетной полосе. У борта внезапно вспыхнула стойка шасси.
На опубликованных кадрах видно задымление у самолета и эвакуация пассажиров. Всего на борту находилось 179 человек. Среди них 6 членов экипажа и 173 пассажира.
В результате происшествия пятеро человек получили различные ушибы. Им была оказана помощь на месте. Одного из пассажиров пришлось госпитализировать в больницу. Из-за ЧП в аэропорту задержано 87 рейсов.
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