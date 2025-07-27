В США неизвестный ударил ножом 11 человек в магазине Walmart

27 июля 2025, 02:52

Фото: iStock/zoka74

В американском штате Мичиган неизвестный устроил поножовщину в магазине Walmart, в результате чего пострадали 11 человек. Об этом сообщает больница Munson Medical Center в городе Траверс-Сити.





Подозреваемый был задержан правоохранителями. Больница сотрудничает с властями и службами экстренного реагирования для обеспечения лучшей помощи пострадавшим.





«Мы подтверждаем, что 11 пострадавших получают медицинскую помощь в Munson Medical Center. В связи с этим отделение неотложной помощи в настоящее время испытывает более высокую, чем обычно, нагрузку» — передает больница на своей странице в соцсети Facebook*.

