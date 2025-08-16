Исполнители теракта в «Крокусе» после бегства на Украину собирались перебраться в Афганистан

16 августа 2025, 10:37

Террористы из «Крокуса» планировали сбежать в Афганистан

Фото: iStock/shironosov

Четверо исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» после совершения нападения пытались покинуть Россию и направиться в Афганистан, планируя транзит через Украину и Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.