Исполнители теракта в «Крокусе» после бегства на Украину собирались перебраться в Афганистан
Четверо исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» после совершения нападения пытались покинуть Россию и направиться в Афганистан, планируя транзит через Украину и Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Теракт произошёл 22 марта 2024 года. Террористы открыли огонь по посетителям концерта, после чего подожгли здание и скрылись с места преступления. В результате нападения погибло 149 человек, один числится пропавшим без вести, а более 600 получили ранения различной степени тяжести.
По данным следствия, злоумышленники после совершения акта насилия направились на Украину, откуда собирались продолжить путь через Турцию в Афганистан. В настоящее время все подозреваемые задержаны и дают показания.
Расследование продолжается.
