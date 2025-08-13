Потерпевший: террорист в «Крокусе» стрелял в людей с улыбкой на лице

13 августа 2025, 05:06

Фото: Istock/gorodenkoff

Один из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года, стрелял в посетителей с улыбкой на лице, сообщил в показаниях потерпевший, материалы которого получены РИА Новости.





В материалах уголовного дела содержится описание нападавшего: азиат с бородой без усов, короткими волосами. Потерпевший подчеркнул:





«Запомнил его довольное лицо в момент стрельбы по людям».