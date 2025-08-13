Потерпевший: террорист в «Крокусе» стрелял в людей с улыбкой на лице
Один из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года, стрелял в посетителей с улыбкой на лице, сообщил в показаниях потерпевший, материалы которого получены РИА Новости.
В материалах уголовного дела содержится описание нападавшего: азиат с бородой без усов, короткими волосами. Потерпевший подчеркнул:
«Запомнил его довольное лицо в момент стрельбы по людям».
Ранее следствие установило, что минимум один из участников теракта посещал Афганистан незадолго до нападения. Показания о внешности исполнителя совпадают с кадрами камер наблюдения, где зафиксированы четверо вооружённых мужчин в камуфляже.
Теракт 22 марта 2024 года стал крупнейшим в России после бесланских событий 2004 года. Погибли 149 человек, более 300 получили ранения. На месте работали 344 спасателя, выносившие пострадавших из горящего здания .