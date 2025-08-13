Украинским диверсантам, планировавшим теракты в России, грозит до 30 лет тюрьмы
Второй западный окружной военный суд рассматривает дело членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), обвиняемых в подготовке серии терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры России. Об этом сообщает РИА Новости.
Гособвинение потребовало назначить обвиняемым наказание в виде 30 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
После оглашения обвинительного заключения фигуранты дела – Денис Ткаченко и Алексей Мазуренко – заявили о частичном признании вины и выразили раскаяние в содеянном.
По данным следствия, целью диверсионной группы было совершение резонансных терактов, которые могли нанести серьёзный ущерб национальной безопасности страны.
