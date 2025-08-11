«Признан виновным»: Житель Магадана призывал к повторению теракта, как в «Крокусе»
Тихоокеанский флотский военный суд вынес приговор 41-летнему жителю Магадана за публикации в соцсетях, в которых он оправдывал деятельность террористических организаций и призывал к повторению терактов, подобных нападению на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По данным следствия, подсудимый размещал в интернете материалы, поддерживающие запрещённые в России «Русский добровольческий корпус»* и «Легион «Свобода России»*, а также высказывал одобрение террористическим актам на территории страны. В своих публикациях он выражал желание повторения трагедии в «Крокусе» и призывал к насилию в отношении некоторых российских общественных деятелей.
Оперативники Пограничного управления ФСБ по Восточному арктическому району задержали злоумышленника в марте после проведения спецмероприятий. В июле суд вынес обвинительный приговор, назначив мужчине 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.
*Организации, признанные террористическими и запрещённые на территории РФ.
