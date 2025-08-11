«Признан виновным»: Житель Магадана призывал к повторению теракта, как в «Крокусе»

11 августа 2025, 13:01

Жителя Магадана осудили за террористические призывы

Фото: Istock/simpson33

Тихоокеанский флотский военный суд вынес приговор 41-летнему жителю Магадана за публикации в соцсетях, в которых он оправдывал деятельность террористических организаций и призывал к повторению терактов, подобных нападению на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.