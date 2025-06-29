Исполнители теракта в «Крокусе» признались, что его заказчиком была Украина
Спецслужбы Украины являются организатором и заказчиком теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», в результате которого погибли 149 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы уголовного дела.
Один из четырёх исполнителей теракта в своих показаниях заявил, что заказчиком теракта была госструктура Украины. После выполнения задания террористы отправились на границу России и Украины, чтобы пересечь её. После этого координатор должен был дать им дальнейшие указания. В частности, им необходимо было добраться до Киева, где заказчики теракта заплатили бы им по одному миллиону рублей за выполнение. Этот план сорвался, поскольку в Липецкой области машина с террористами была остановлена российскими правоохранителями.
Террорист, дававший показания, понял, что их использовали в интересах Украины, которая не имеет никакого отношения к мусульманскому миру, но пытается решить свои задачи на территории России чужими руками.
По его словам, члены террористической организации «Вилаят Хорасан»* были организаторами их действий по заказу госструктуры Украины.
Также из показаний следует, что для исполнителей теракта специально создавалась легенда, чтобы теракт в концертном зале для публики выглядел как совершённый исключительно в интересах террористической организации ИГИЛ*.
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