29 июня 2025, 15:55

Фото: медисток.рф

Спецслужбы Украины являются организатором и заказчиком теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», в результате которого погибли 149 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы уголовного дела.