В деле «Крокуса» появился новый свидетель

Фото: istockphoto / lakshmiprasad S
В деле о терракте в «Крокус Сити Холле» обнаружился новый свидетель, который подтвердил следствие причастность Мухаммада Зоира Зарипзоды к происшествию. Передает РИА Новости на основе данных судебных документов.
«У следствия и суда… есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности (его) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления, поскольку очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», – сообщается в материалах.
Ранее 3 июня Мосгорсуд признал законным арест Шарипзоды.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. В тот день там должно было состояться выступление группы «Пикник». Однако незадолго до начала мероприятия в здание ворвались вооружённые люди. Они начали стрелять по зрителям и поджигать сидения.
Читайте также:
В Полтавской области прогремели взрывы
В России создадут бесшовное ж/д сообщение от Балтики до Индийского
Возвращенный по обмену Селезнев поделился эмоциями от встречи с Путиным
Александр Климов