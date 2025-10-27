Суд вернул протокол о дискредитации армии России на уличную певицу Наоко
Куйбышевский районный суд Петербурга вернул составителям административный протокол о дискредитации ВС РФ в отношении уличной певицы Дианы Логиновой, известной как Наоко. Об этом сообщили в объединённой пресс‑службе судов города.
Документ составили после того, как Логинова исполнила песню «Светлая полоса» Ивана Алексеева (Noize MC)*. При возврате указали формулировку «для устранения препятствий его рассмотрению судом».
Вечером 13 октября Наоко собрала в центре города толпу, исполняя песни, которые относятся к произведениям иностранных агентов, в том числе запрещённые к распространению в РФ. 16 октября Дзержинский районный суд арестовал певицу на 13 суток: ей вменили организацию массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлёкшего нарушение общественного порядка.
Ранее сообщалось о заочном аресте Монеточки* за невыполнение обязанностей иноагента.
Читайте также: