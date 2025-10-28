Уличной певице Наоко вызвали скорую в отдел полиции после суда
18-летней уличной певице Диане Логиновой, выступающей под псевдонимом Наоко, стало плохо после суда. По данным 78.ru, скорая помощь приехала за ней в отдел полиции Санкт-Петербурга.
Медики осмотрели девушку и покинули участок. Подробности о ее состоянии и причины ухудшения самочувствия не называются.
Напомним, Логинову задержали после ее несанкционированного выступления в центре города вечером 13 октября. Суд назначил ей 13 суток ареста за организацию массового скопления людей. Дополнительно ее оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии. Соответствующий смысл правоохранители нашли в строках песен, которые публично исполняла девушка.
