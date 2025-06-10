Школьницу, выбросившую новорожденного из окна, не стали арестовывать

10 июня 2025, 17:07

В Ленинградской области школьницу, выбросившую младенца, освободили в зале суда

Фото: iStock/ AMilkin

Суд в Ленинградской области не стал арестовывать 15-летнюю школьницу, выбросившую новорожденного ребенка из окна.





Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона, девушку освободили в зале суда:





«Всеволожским городским судом отказано в ходатайстве следователя об избрании меры пресечения в виде ареста. Освобождена в зале суда. Иных мер пресечения судом также не избрано», — пишет издание.