Школьницу, выбросившую новорожденного из окна, не стали арестовывать

В Ленинградской области школьницу, выбросившую младенца, освободили в зале суда
Фото: iStock/ AMilkin

Суд в Ленинградской области не стал арестовывать 15-летнюю школьницу, выбросившую новорожденного ребенка из окна.



Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона, девушку освободили в зале суда:

«Всеволожским городским судом отказано в ходатайстве следователя об избрании меры пресечения в виде ареста. Освобождена в зале суда. Иных мер пресечения судом также не избрано», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что 5 июня очевидцы обнаружили новорожденную девочку в пакете под окнами дома в поселке Дубровка Всеволожского района Ленинградской области. Полиция оперативно отреагировала на вызов, и ребенка доставили в больницу для оказания медицинской помощи.


Виктория Иванченко

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