Школьницу, выбросившую новорожденного из окна, не стали арестовывать
В Ленинградской области школьницу, выбросившую младенца, освободили в зале суда
Суд в Ленинградской области не стал арестовывать 15-летнюю школьницу, выбросившую новорожденного ребенка из окна.
Как сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона, девушку освободили в зале суда:
«Всеволожским городским судом отказано в ходатайстве следователя об избрании меры пресечения в виде ареста. Освобождена в зале суда. Иных мер пресечения судом также не избрано», — пишет издание.Ранее сообщалось, что 5 июня очевидцы обнаружили новорожденную девочку в пакете под окнами дома в поселке Дубровка Всеволожского района Ленинградской области. Полиция оперативно отреагировала на вызов, и ребенка доставили в больницу для оказания медицинской помощи.