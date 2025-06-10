Совративший ребенка священник отправился в колонию общего режима на 4 года
Священника Валентина Дудина из Тульской области, которого обвиняют в развратных действиях по отношению к несовершеннолетнему, приговорили к 4 годам колонии общего режима, сообщил Телеграм-канал Baza.
Оказалось, что с аккаунта Дудина кто-то вел интимные переписки с мужчинами, а еще отправлял его фотографии.
Приговор вынес Щекинский межрайонный суд Тульской области. Обвинение запрашивало для священника пять лет колонии и запрет на работу в церкви на 10 лет. В ходе следствия у подозреваемого изъяли телефон 62-летнего священника и обнаружили там поисковые запросы, связанные с ЛГБТ-знакомствами*, видео интимного характера с мужчинами и откровенные переписки, в которых священнослужитель предлагал мужчинам встречи. Письма подобного содержания нашли и в личной почте.
Подозреваемый отрицает все обвинения. Со слов Дудина, он не имеет к перепискам никакого отношения — якобы от имени священника их мог вести его сын. Откуда в смартфоне появились откровенные кадры, он пояснить не смог. Затем сын Дудина подтвердил, что правда общался с мужчинами на сайтах знакомств от имени отца, но делал это лишь ради шутки.
12-летний прихожанин Свято-Иверской церкви в селе Теплое рассказал родителям, что батюшка Валентин Дудин приставал к нему, когда несовершеннолетний находился у священника в гостях. Следом мать мальчика обнаружила в его телефоне странную переписку с батюшкой и обратилась в правоохранительные органы. Женщина признавалась, что из-за домогательств со стороны Дудина у ее сына начались проблемы со здоровьем, медики диагностировали у мальчика острое стрессовое расстройство.
*«Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистской организацией
Читайте также: