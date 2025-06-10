Совративший ребенка священник отправился в колонию общего режима на 4 года

10 июня 2025, 16:35

Фото: iStock/ Malkovstock

Священника Валентина Дудина из Тульской области, которого обвиняют в развратных действиях по отношению к несовершеннолетнему, приговорили к 4 годам колонии общего режима, сообщил Телеграм-канал Baza.