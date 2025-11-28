Истыканного ножом хаски спасли в российском регионе
В Нижегородской области волонтеры спасли домашнего пса, которого привязали к дереву в лесу. Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.
По информации добровольцев, хозяйка животного намеревалась усыпить своего питомца, но ни одна ветеринарная клиника не согласилась провести эту процедуру, так как пес был абсолютно здоров. Тогда сожитель владелицы вывез собаку в лес, привязал к дереву и трижды ударил ножом.
Четвероногого нашли и доставили в Нижний Новгород, где ветеринары выяснили, что ему нанесли ранения в область сердца, а одно пробило легкое. Зоозащитники связались с бывшими владельцами хаски, которые сообщили, что животное якобы покусало их ребенка, и решили отдать собаку знакомым.
Хаски перенес экстренную операцию. Волонтеры собирают необходимые доказательства, чтобы подать заявление в полицию о жестоком обращении с животными.
