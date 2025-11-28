Истыканного ножом хаски спасли в российском регионе

28 ноября 2025, 22:25

Истыканного ножом и привязанного в лесу хаски спасли в Нижнем Новгороде

Фото: istockphoto/Kisa_Markiza

В Нижегородской области волонтеры спасли домашнего пса, которого привязали к дереву в лесу. Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.