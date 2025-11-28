Ветврачи спасли жизнь коту с более чем 20 пулевыми ранениями в Москве

28 ноября 2025, 16:32

Ветеринары спасли жизнь коту с более чем 20 пулевыми ранениями в Москве

Фото: istockphoto/Anna Derzhina

Специалисты Зеленоградской государственной ветеринарной клиники спасли кота по имени Тимофей, который получил множественные пулевые ранения.





Об этом «Москве 24» сообщила столичная государственная ветеринарная служба. При поступлении владельцы пятилетнего кота рассказали, что он пострадал во время прогулки в частном секторе. У Тимофея были серьезные повреждения. Кишечник пробили в 24 местах, также пострадали селезенка и грудная клетка, а пули задели мышцы бедра.



Хирург Евгений Цыбин немедленно приступил к операции, которая длилась более трех часов. В итоге ему удалось спасти почти безнадежного пациента.



