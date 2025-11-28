Горящий микроавтобус осложнил движение на северо-западе Москвы
Движение в Северо-Западном тоннеле на проспекте Маршала Жукова значительно осложнилось из-за горения микроавтобуса.
Об этом сообщил информированный источник Агентству городских новостей «Москва». По его словам, площадь возгорания составила около четырех квадратных метров.
Пожар вызвал серьезные затруднения в движении в указанном районе. На месте происшествия работают экстренные службы, которые выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее власти Турции сообщили о пожаре на танкере в Черном море. По данным турецкого управления мореходства, все произошло на судне Kairos, которое направлялось в Новороссийск без груза, находясь в 28 милях от берегов страны.
