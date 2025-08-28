Истребитель F-16 разбился в Польше во время тренировки авиашоу
В понедельник, 28 августа, в польском городе Радом произошла трагедия: во время тренировки к предстоящему авиашоу разбился истребитель F-16. Пилот, выполняя фигуру высшего пилотажа – «мёртвую петлю» – не рассчитал высоту манёвра, в результате чего самолёт потерял управление и упал на землю.
По данным местных властей и служб экстренного реагирования, пилот не успел катапультироваться и погиб на месте происшествия. На данный момент причина аварии официально расследуется, но предварительно исключают технические неисправности – катастрофа произошла вследствие ошибки в пилотировании.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, трагический инцидент случился во время утренней тренировки на аэродроме в Радоме, где готовится крупное авиашоу, собирающее тысячи зрителей. Представители военного командования выразили соболезнования семье и близким погибшего и подчеркнули важность тщательного расследования.
