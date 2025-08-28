Истребитель F-16 разбился в Польше во время тренировки авиашоу

28 августа 2025, 21:31

Фото: iStock/VanderWolf-Images

В понедельник, 28 августа, в польском городе Радом произошла трагедия: во время тренировки к предстоящему авиашоу разбился истребитель F-16. Пилот, выполняя фигуру высшего пилотажа – «мёртвую петлю» – не рассчитал высоту манёвра, в результате чего самолёт потерял управление и упал на землю.