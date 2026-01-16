Достижения.рф

Истребитель США подал сигнал бедствия и пропал над Тихим океаном

Фото: iStock/Airubon

В небе над Японией многофункциональный истребитель‑бомбардировщик F‑35A Lightning II подал сигнал бедствия, после чего исчез с радаров в акватории Тихого океана. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.



Борт передал сигнал 7700, который свидетельствует о чрезвычайной ситуации на борту. Спустя некоторое время истребитель пропал с радиолокационных экранов над Тихим океаном.

На текущий момент точные причины инцидента не установлены. Ведутся поисково‑спасательные работы и предварительное расследование.

F‑35A — одна из модификаций многофункционального истребителя пятого поколения F‑35 Lightning II. Первый полёт состоялся в 2006 году. Боевая машина служит для поражения наземных и воздушных целей, может нести термоядерные бомбы B61‑12.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0