Истребитель США подал сигнал бедствия и пропал над Тихим океаном
В небе над Японией многофункциональный истребитель‑бомбардировщик F‑35A Lightning II подал сигнал бедствия, после чего исчез с радаров в акватории Тихого океана. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Борт передал сигнал 7700, который свидетельствует о чрезвычайной ситуации на борту. Спустя некоторое время истребитель пропал с радиолокационных экранов над Тихим океаном.
На текущий момент точные причины инцидента не установлены. Ведутся поисково‑спасательные работы и предварительное расследование.
F‑35A — одна из модификаций многофункционального истребителя пятого поколения F‑35 Lightning II. Первый полёт состоялся в 2006 году. Боевая машина служит для поражения наземных и воздушных целей, может нести термоядерные бомбы B61‑12.
