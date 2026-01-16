Истребитель США подал сигнал бедствия и пропал над Тихим океаном

16 января 2026, 06:38

Фото: iStock/Airubon

В небе над Японией многофункциональный истребитель‑бомбардировщик F‑35A Lightning II подал сигнал бедствия, после чего исчез с радаров в акватории Тихого океана. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.