Истребитель Су-30 потерпел крушение в Крыму
Истребитель Су-30 потерпел крушение в Крыму во время тренировочного полета. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Сегодня около 11:00 по московскому времени в Республике Крым произошла авария во время планового учебно-тренировочного полёта истребителя Су-30. Полёт выполнялся без боевого снаряжения.
По информации ведомства, экипаж самолёта успел катапультироваться. Пилотов оперативно эвакуировала поисково-спасательная служба. Их жизни вне опасности.
Ранее сообщалось, что в ночь на 1 апреля в Крыму потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. На борту находились 30 человек — семь членов экипажа и 23 пассажира. Все они погибли.
Читайте также: