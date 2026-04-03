Минобороны РФ: в Крыму потерпел крушение истребитель Су-30
Истребитель Су-30 потерпел крушение в Крыму во время тренировочного полета. Об этом проинформировало Минобороны РФ.



Сегодня около 11:00 по московскому времени в Республике Крым произошла авария во время планового учебно-тренировочного полёта истребителя Су-30. Полёт выполнялся без боевого снаряжения.

По информации ведомства, экипаж самолёта успел катапультироваться. Пилотов оперативно эвакуировала поисково-спасательная служба. Их жизни вне опасности.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 апреля в Крыму потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26. На борту находились 30 человек — семь членов экипажа и 23 пассажира. Все они погибли. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

