Тело мужчины обнаружили в пруду в центре Сергиева Посада
Тело мужчины обнаружили в Белом пруду в центре Сергиева Посада в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Местные жители нашли труп в водоёме. Они сразу же сообщили об этом в экстренные службы.
На место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели и медики. На текущий момент специалисты занимаются необходимыми процедурами, выясняют личность погибшего и обстоятельства, при которых он оказался в воде. Причины смерти россиянина пока не установлены. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
