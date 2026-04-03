В Оренбургской области таможенники остановили микроавтобус с живым грузом

03 апреля 2026, 11:15

Самарские таможенники обнаружили 103 экзотические птицы без разрешений на ввоз

Фото: пресс-служба ФТС России

Сотрудники мобильной группы Самарской таможни обнаружили более ста живых экзотических птиц в микроавтобусе на трассе в Оренбургской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, транспорт следовал из Узбекистана в Московскую область через Казахстан.