В Оренбургской области таможенники остановили микроавтобус с живым грузом
Сотрудники мобильной группы Самарской таможни обнаружили более ста живых экзотических птиц в микроавтобусе на трассе в Оренбургской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, транспорт следовал из Узбекистана в Московскую область через Казахстан.
Таможенники остановили машину в районе посёлка Акбулак. В салоне находились клетки с 93 попугаями, восемью багамскими утками и двумя горными индейками. Среди попугаев специалисты отметили краснохвостых жако, траурного какаду Бэнкса и другие виды.
Водитель не предоставил разрешительные документы на ввоз. Мужчина пояснил, что владелец в Ташкенте передал ему только ветеринарные разрешения и попросил доставить птиц незнакомцу. Возбуждено дело о недекларировании товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ).
Санкция предусматривает штраф или конфискацию. Сейчас специалисты проводят экспертизу, чтобы определить, подпадают ли птицы под действие конвенции СИТЕС. Таможенники уже передали всех изъятых пернатых в зоопарк Ульяновска.
