Истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области

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В Волгоградской области произошла авиакатастрофа с участием истребителя ВКС России Су-34. Боевой самолёт рухнул на землю и загорелся.
Авария произошла при выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Серафимовичевском районе региона, сообщает телеграм-канал «112». К счастью, экипаж успел вовремя катапультироваться и никто из лётчиков не пострадал. Полёт выполнялся без боекомплекта, да и упал самолёт в безлюдной местности, поэтому наземная инфраструктура также повреждений не получила.
На месте крушения работает специальная комиссия Воздушно-космических сил России. По предварительным данным, причиной аварии является техническая неисправность, но окончательные выводы будут сделаны после завершения работы комиссии и экспертного заключения специалистов.
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Александр Бойцов