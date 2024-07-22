Известны обстоятельства крушения SSJ 100 в Подмосковье

Мужчина чудом выжил после падения в чан с расплавленным алюминием в Швейцарии. Об этом сообщили журналисты The Daily Mail. Уточняется, что 25-летний электрик погрузился в чашу по колено. Температура по цельсию составляла 720 градусов. Рабочий получил обширные травмы с ожогами, его доставили к медикам на вертолете. Полицейские сейчас разбираются в причинах инцидента.