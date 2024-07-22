Известны обстоятельства крушения SSJ 100 в Подмосковье

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Обстоятельства крушения самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной установили специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Отмечено, что крылатая машина превысила заданный скоростной режим и стала пикировать.
«На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация Overspeed) самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование. Полным отклонением экипажа БРУ по тангажу на себя снижение остановить не удалось», - сказано в заявлении МАК.
Самолет SSJ-100 упал 12 июля во время полета из Луховиц в авиагавань «Внуково». По предварительной информации, он летел с завода после ремонтных работ. На борту было три человека, все являлись членами экипажа.
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Никита Кротов