МО РФ: Ми-28 потерпел крушение из-за технической неисправности

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Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что причиной крушения вертолёта Ми-28 стала техническая неисправность.
Инцидент произошёл в Жиздринском районе Калужской области. Вертолёт упал в лесной массив, в результате чего погиб экипаж.
О крушении вертолёта ранее сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он уточнил, что инцидент произошёл в Жиздринском районе. Этот район граничит с Брянской областью. Глава района Александр Барыбин сообщил ТАСС, что вертолёт упал в лесной массив близ деревни Кленки.
Ми-28 — это вертолёт, предназначенный для поддержки сухопутных войск и десанта. Он может уничтожать живую силу, наземную бронетехнику и малоскоростные воздушные цели.
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«Как сообщили в ведомстве, на месте падения работает комиссия Воздушно-космических сил России. Экипаж вертолёта погиб, на земле разрушений нет. Полёт был плановым», — поделились в РБК.
О крушении вертолёта ранее сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он уточнил, что инцидент произошёл в Жиздринском районе. Этот район граничит с Брянской областью. Глава района Александр Барыбин сообщил ТАСС, что вертолёт упал в лесной массив близ деревни Кленки.
Ми-28 — это вертолёт, предназначенный для поддержки сухопутных войск и десанта. Он может уничтожать живую силу, наземную бронетехнику и малоскоростные воздушные цели.
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Мира Полтева