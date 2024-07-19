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Самолет Ан-2 потерпел крушение в Армении, передает ТАСС.
Уточняется, что крушение воздушного судна произошло на территории Котайкской области Армении. По данным пресс-секретаря Минобороны Арама Торосяна, в результате авиакатастрофы два человек погибли.
Отмечается, что упавший борт был учебно-тренировочным.
Ранее сообщалось, что 18 июля самолет авиакомпании Air India, который следовал по маршруту Дели - Сан-Франциско, запросил посадку в аэропорту Красноярска. Службы воздушной гавани ожидали борт в полной готовности. По данным Росавиации, признаков пожара или задымления не зафиксировали на борту Boeing, который летел из Дели в Сан-Франциско, но экстренно сел в аэропорту Красноярска.
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Отмечается, что упавший борт был учебно-тренировочным.
Ранее сообщалось, что 18 июля самолет авиакомпании Air India, который следовал по маршруту Дели - Сан-Франциско, запросил посадку в аэропорту Красноярска. Службы воздушной гавани ожидали борт в полной готовности. По данным Росавиации, признаков пожара или задымления не зафиксировали на борту Boeing, который летел из Дели в Сан-Франциско, но экстренно сел в аэропорту Красноярска.
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Екатерина Коршунова