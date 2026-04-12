«Истязал месяцами»: Отчим забил годовалого ребёнка и пытался воскресить его шокером
В Таиланде отчим на глазах матери забил годовалого ребёнка, а затем попытался вернуть его к жизни с помощью электрошокера. Об этом сообщает Daily Star.
Трагедия случилась в провинции Ратчабури. Полиция установила, что мужчина на протяжении более двух месяцев истязал мальчика: он бил малыша и прижигал ему кожу сигаретами. В какой-то момент отчим разозлился из-за детского плача и ударил ребёнка по лбу — тот потерял сознание.
После этого мужчина применил электрошокер, пытаясь привести кроху в чувство. У мальчика началось кровотечение изо рта и носа. Его доставили в больницу, но медики не смогли спасти ему жизнь. Врачи зафиксировали черепно-мозговую травму.
Следствие выяснило, что мать ребёнка наблюдала за происходящим и не вмешалась. Женщина дала противоречивые показания и призналась, что недавно употребляла наркотики. Полиция арестовала пару.
