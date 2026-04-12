Москвич взломал веб-камеру в спальне тёщи и копил её голые видео несколько лет
В Москве 21-летняя Маша обнаружила, что её 31-летний муж Илья, IT-специалист, тайно следил за её 48-летней матерью. Как сообщает Telegram-канал SHOT, мужчина взломал веб-камеру в спальне тёщи и несколько лет копил её откровенные видео на диске.
Илья подключался к «вебке», пока жены и тёщи не было дома, и снимал, как та раздевается и спит. Маша заподозрила измену, залезла в телефон мужа и нашла на Google-диске папку с интимными видео матери и полуобнажёнными фото её подруг.
Илья перекидывал контент с телефона супруги без её ведома. После увиденного жена подала на развод и выгнала мужа из квартиры. Помимо этого, Маша требует вернуть 600 тысяч рублей, которые айтишник занял у её матери.
Женщины написали заявление в полицию по трём статьям: нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ), незаконное изготовление и оборот порнографии (ст. 242 УК РФ) и неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ).
