В московском общежитии два мигранта устроили резню из-за дележа ножа

12 апреля 2026, 15:44

В Москве двое уроженцев Узбекистана порезали друг друга ножом в общежитии

Фото: Istock/NorGal

В общежитии на севере Москвы двое молодых людей подрались из-за дележа ножа. Об этом сообщает «МК».





Инцидент произошёл 11 апреля в 20:00 мск на Коровинском шоссе. В одной из комнат уроженцы Узбекистана 26 и 30 лет нашли новый перочинный ножик. Эта находка и привела к ссоре.



Мужчины не захотели делиться опасным инструментом для единоличного использования и начали избивать друг друга. В процессе драки оба нанесли друг другу ножевые ранения тем самым ножом. Их разнял третий приятель, который зашёл в комнату.



Известно, что друзья уже конфликтовали между собой и применяли кулаки вместо аргументов, но продолжают общение. Сейчас мужчины находятся в больнице. Оба пострадавших получили резаные раны и остаются под медицинским наблюдением.





