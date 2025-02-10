Истязавшей 1,5-годовалую дочь россиянке ужесточили приговор

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Россиянке, которая истязала свою 1,5-годовалую дочь, ужесточили приговор. Как сообщает кемеровская прокуратура, женщине увеличили срок на один месяц — до 3 лет и 2 месяцев колонии общего режима.
«С октября по декабрь 2023 года женщина систематически избивала дочку электрическим шнуром, руками и другими предметами, неоднократно закрывала девочку в сундуке и оставляла ее в холодном помещении зимой без верхней одежды», — отмечает издание «Сiбдепо».С требованием ужесточить приговор в суд обратилась прокуратура города Таштагол. В ведомстве заявили, что предыдущее наказание было чрезмерно мягким для фигурантки.
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