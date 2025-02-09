На Кубани школьник решил свести счёты с жизнью из-за двойки по математике

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В Краснодарском крае школьник решил свести счёты с жизнью после того, как получил двойку по математике. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.
Отмечается, что четвероклассник живёт с мамой, младшей сестрой и отчимом. Отношения в семье хорошие. В день трагедии ученик не остался в школе исправлять оценку и ушёл домой.
Мама мальчика Олеся в это время была на работе. Вдруг она получила странное сообщение, в котором сын прощался с ней и просил раздать все его вещи друзьям и родственникам. После этого женщина помчалась домой, но не успела – ребёнок уже навредил себе.
В результате произошедшего школьника удалось спасти. В настоящее время он находится в реанимации. Сообщается, что ребёнок сам попросил помощи у соседей, они вызвали скорую.
Сейчас с семьёй работают следователи.
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Мама мальчика Олеся в это время была на работе. Вдруг она получила странное сообщение, в котором сын прощался с ней и просил раздать все его вещи друзьям и родственникам. После этого женщина помчалась домой, но не успела – ребёнок уже навредил себе.
В результате произошедшего школьника удалось спасти. В настоящее время он находится в реанимации. Сообщается, что ребёнок сам попросил помощи у соседей, они вызвали скорую.
Сейчас с семьёй работают следователи.
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Анастасия Чинкова