Истязавшему жену и детей полицейскому заменили реальный срок на условный

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Полицейскому, избивавшему супругу и детей 9 лет, заменили реальный срок на условный.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, в сентябре Умара Татриева приговорили к трем годам и восьми месяцам за издевательства над своей женой Анной и их малолетними сыновьями.
Известно, что жестокий майор имел связи в полиции. Сотрудники правоохранительных органов прикрывали коллегу: долгое время игнорировали обращения жены, когда она пыталась подать заявление.
Мужчина путем шантажа заставил Анну выйти за него замуж, когда узнал о её первом тайном браке. Он обещал предать историю огласке, опозорив женщину на весь Кавказ. После свадьбы он стал монстром: ежедневно избивал и унижал жену, угрожал убить. Их детей кидал об стену и хотел похитить.
Свою вину Умар в суде не признал и рассчитывал на оправдательный приговор. Колонию общего режима ему сменили на условный срок — освободили из-под стражи в зале суда. Испытательный срок: два года. До этого Анна боялась, что мучитель уйдёт от наказания с помощью влиятельного дяди-нефтяника.
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Известно, что жестокий майор имел связи в полиции. Сотрудники правоохранительных органов прикрывали коллегу: долгое время игнорировали обращения жены, когда она пыталась подать заявление.
Свою вину Умар в суде не признал и рассчитывал на оправдательный приговор. Колонию общего режима ему сменили на условный срок — освободили из-под стражи в зале суда. Испытательный срок: два года. До этого Анна боялась, что мучитель уйдёт от наказания с помощью влиятельного дяди-нефтяника.
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Алина Юрчак