Итальянец мог убить двоюродного брата пончиком с кремом
В Италии 76-летнего мужчину подозревают в умышленном убийстве 74-летнего двоюродного брата-инвалида: он дал родственнику пончик с кремом, зная о серьёзных нарушениях глотания. Об этом 29 октября сообщило агентство ANSA.
По данным следствия, подозреваемый был законным опекуном потерпевшего с 2009 года и знал, что из-за тяжёлой дисфагии тот может есть только измельчённую, жидкую или полужидкую пищу. Такой режим питания врачи установили после нескольких опасных случаев удушья. Мужчина принёс выпечку в специализированное учреждение, где проживал родственник, оставил угощение рядом с ним и отвлёк медперсонал, предложив сотрудницам посмотреть упаковку электробритвы для подопечного. Правоохранители отмечают, что он и ранее пытался передавать родственнику запрещённые продукты в обход правил.
После того как 74-летний пациент съел пончик, у него начались серьёзные проблемы с дыханием. Однако опекун, как полагают следователи, не сразу обратился за помощью: сначала он купил в автомате газированный напиток и попытался дать его родственнику, чтобы тот проглотил застрявшую пищу. Лишь после неудачной попытки он спокойно сообщил медсёстрам о плохом самочувствии подопечного, не упомянув о сладостях. О случившемся сотрудники учреждения узнали, заметив крошки на одежде пострадавшего. Несмотря на попытки медиков освободить дыхательные пути и прибытие бригады экстренной помощи, мужчина скончался 27 июня. Причиной смерти стала остановка кровообращения вследствие полной закупорки дыхательных путей.
По версии следствия, подозреваемый рассчитывал получить часть наследства родственника, чьё состояние превышало €300 тыс. В ходе расследования также обнаружили предполагаемые попытки подозреваемого повлиять на показания родственников и согласовать с ними версии произошедшего. Прокуратура предъявила ему обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами, среди которых предварительный умысел и злоупотребление полномочиями.
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