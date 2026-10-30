Итальянец мог убить двоюродного брата пончиком с кремом

30 октября 2026, 13:51

ANSA: итальянца подозревают в убийстве двоюродного брата пончиком с кремом

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Италии 76-летнего мужчину подозревают в умышленном убийстве 74-летнего двоюродного брата-инвалида: он дал родственнику пончик с кремом, зная о серьёзных нарушениях глотания. Об этом 29 октября сообщило агентство ANSA.