Дети отравились «красивой едой» в детсаду
Суд в Китае вынес приговор по делу о массовом отравлении воспитанников детского сада. Владельца учреждения и её сотрудников признали виновными в том, что они приказывали добавлять токсичные вещества в пищу ради более красивого внешнего вида блюд, сообщает AP News.
Как установило следствие, у более чем 200 детей, посещавших сад, выявили аномально высокий уровень свинца в крови. Владелицу детского сада Ли Хуэйфан приговорили к пожизненному заключению с конфискацией личного имущества на сумму 75 тысяч долларов.
Исполнительный директор учреждения Чжу Цзинлинь получил 15 лет тюрьмы. Четверых работников кухни осудили на сроки от шести до восьми лет лишения свободы. Медики предупреждают, что высокий уровень свинца в организме ребёнка может нанести серьёзный вред мозгу и нервной системе.
Ранее дети отравились после ужина в оздоровительном лагере «Юбилейный» на Сахалине. Воспитанники пожаловались на боли в животе, слабость и тошноту.
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