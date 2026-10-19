Дети отравились «красивой едой» в детсаду

19 октября 2026, 20:10

В Китае дети отравились едой с токсичной краской

Фото: istockphoto/M-Production

Суд в Китае вынес приговор по делу о массовом отравлении воспитанников детского сада. Владельца учреждения и её сотрудников признали виновными в том, что они приказывали добавлять токсичные вещества в пищу ради более красивого внешнего вида блюд, сообщает AP News.