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В Саратове ребенок отравился неизвестным веществом, его госпитализировали

ТАСС: В Саратове годовалого ребенка доставили в больницу после отравления
Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Саратове годовалого ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве здравоохранения.



По данным ведомства, ребенка поместили в одно из лечебных учреждений города. Там ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.

Ранее местные СМИ сообщили, что инцидент произошел в поселке. Пациента госпитализировали с признаками отравления неизвестным веществом.

Перед этим в Новосибирске у ребёнка приняли первый симптом вируса Коксаки за ожог. Диагноз поставили, когда у малыша пошла сыпь.

Никита Кротов

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