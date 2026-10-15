В Саратове ребенок отравился неизвестным веществом, его госпитализировали
ТАСС: В Саратове годовалого ребенка доставили в больницу после отравления
В Саратове годовалого ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
По данным ведомства, ребенка поместили в одно из лечебных учреждений города. Там ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме.
Ранее местные СМИ сообщили, что инцидент произошел в поселке. Пациента госпитализировали с признаками отравления неизвестным веществом.
Перед этим в Новосибирске у ребёнка приняли первый симптом вируса Коксаки за ожог. Диагноз поставили, когда у малыша пошла сыпь.
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