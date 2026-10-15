В Саратове ребенок отравился неизвестным веществом, его госпитализировали

15 октября 2026, 14:08

ТАСС: В Саратове годовалого ребенка доставили в больницу после отравления

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Саратове годовалого ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве здравоохранения.