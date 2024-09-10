Итальянка несколько раз переехала мигранта, который ограбил ее на улице

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Итальянка выследила и несколько раз переехала на машине мигранта, который отобрал у нее сумочку. Об убийстве грабителя и последующем аресте сообщила газета Nazione.
По данным местных СМИ, жительницу города Виареджо в Тоскане ограбил мужчина с ножом в воскресенье ночью. Грабителем оказался бездомный 47-летний мигрант из Алжира. Вскоре он попал в больницу с тяжелыми травмами, от которых скончался.
После просмотра записей с камер наблюдения и задержали жертву ограбления, которой теперь грозит срок за убийство.
Оказалось, что женщина выследила своего обидчика на машине и сбила грабителя на дороге. Но этого ей показалось мало. Дама на белом внедорожнике несколько раз переехала лежавшего на дороге бездомного, затем вышла, забрала свою сумочку и уехала с места происшествия.
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После просмотра записей с камер наблюдения и задержали жертву ограбления, которой теперь грозит срок за убийство.
Оказалось, что женщина выследила своего обидчика на машине и сбила грабителя на дороге. Но этого ей показалось мало. Дама на белом внедорожнике несколько раз переехала лежавшего на дороге бездомного, затем вышла, забрала свою сумочку и уехала с места происшествия.
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Лия Мурадьян