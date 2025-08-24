Последний шанс: спасатели всё же попытаются достать альпинистку Наговицину с пика Победы
Российская спортсменка Наталья Наговицина, сломавшая ногу на пике Победы в Кыргызстане, всё ещё может быть спасена. Завтра планируется попытка её эвакуации с вершины, сообщила член Федерации альпинизма России Анна Пиунова в беседе с журналистами Telegram-канала Baza.
Ранее СМИ почти «похоронили» альпинистку, утверждая, что спасти её невозможно, а тело можно будет забрать только в 2026 году, когда вновь откроется сезон восхождений. Однако 25 августа, когда на пике Победы прогнозируют последний ясный день этого сезона, к пострадавшей отправят дрон для оценки её состояния.
Если Наталья подаст признаки жизни, попытку эвакуации произведут при помощи европейского вертолёта, которым будет управлять пилот из Италии. Спасательными работами займётся частная компания.
Напомним, что 47-летняя Наговицина получила травму 12 августа, оказавшись на высоте 7 тысяч метров при температуре около –23 ℃. В течение этого времени двое спасателей из Германии и Италии смогли доставить ей минимальные запасы, однако три попытки эвакуации завершились трагически: один спасатель погиб, а пилот и ещё один спасатель получили серьёзные травмы после жёсткой посадки вертолёта.
