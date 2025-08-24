Последний шанс: спасатели всё же попытаются достать альпинистку Наговицину с пика Победы

24 августа 2025, 15:37

Спасатели в понедельник попытаются достать застрявшую на пике Победы Наговицину

Фото: iStock/Solovyova

Российская спортсменка Наталья Наговицина, сломавшая ногу на пике Победы в Кыргызстане, всё ещё может быть спасена. Завтра планируется попытка её эвакуации с вершины, сообщила член Федерации альпинизма России Анна Пиунова в беседе с журналистами Telegram-канала Baza.