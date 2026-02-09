Неуправляемая лодка разбила причал в Венеции
На оживлённом Гранд‑канале в Венеции неуправляемое судно врезалось в две гондолы, столкнулось с мостом и разрушило причал. Об этом пишет Espresso Italia.
По предварительной информации, авария развернулась в одной из самых оживлённых зон города. После столкновения с двумя гондолами лодка повредила конструкцию моста и разрушила часть причала. Несколько человек упали в воду и получили небольшие травмы.
Следственные органы выделили три предварительные версии аварии. По одной из них капитан судна мог допустить ошибку в навигации. Также рассматривается механическая неисправность судна и высокая плотность водного трафика на канале.
Водная полиция Венеции совместно с прокуратурой возбудила дело и приступила к расследованию обстоятельств аварии. Специалисты изучают записи камер наблюдения, опрашивают очевидцев и участников происшествия.
Читайте также: