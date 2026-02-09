Крупнейшую партию кокаина изъяли в порту Французской Полинезии

09 февраля 2026, 01:30

Почти полтонны кокаина изъяли в порту Французской Полинезии

Фото: iStock/ElrondPeredhil

В порту Папеэте (Французская Полинезия) таможенники пресекли попытку контрабанды крупной партии кокаина. В общей сложности изъяли 473,5 кг наркотического вещества, передаёт L’est Republicain.





По документам контейнер следовал из США и перевозил медицинское оборудование. Однако в ходе проверки выяснилось, что внутри спрятана запрещённая партия.



Правоохранители предполагают, что кокаин загрузили на промежуточной остановке — вероятно, в одном из портов Карибского бассейна или Центральной Америки. Такой метод широко распространён среди наркокартелей: груз добавляют в контейнер без ведома официальных отправителей и получателей.



Инцидент стал частью серии крупных перехватов в регионе. За последние три недели общий объём изъятых наркотиков достиг почти десяти тонн.