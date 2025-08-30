Итальянских пловчих задержали в Сингапуре за кражу
Итальянских пловчих Кьяру Тарантино и Бенедетту Пилато задержали в аэропорту Сингапура по подозрению в краже парфюмерии. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.
15 августа спортсменки возвращались домой из Сингапура, где проходил чемпионат мира по водным видам спорта. Однако перед вылетом их задержала полиция.
Тарантино и Пилато были обвинены в краже парфюмерии из магазина. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как Тарантино кладет товары в сумку Пилато.
Благодаря вмешательству итальянского посольства в Сингапуре ситуация была урегулирована. Спортсменкам вернули документы и позволили вылететь домой, ограничившись только предупреждением. Позднее Пилато поделилась подробностями произошедшего.
«К сожалению, я оказалась косвенно замешана в этой истории. Никогда не хотела совершать такого, я ценю спортивные ценности, справедливость и честность», — пояснила она.
Тарантино завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы 2021 года в эстафете. Пилато стала чемпионкой Европы 2021 года на дистанции 50 метров брассом.