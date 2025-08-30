Итальянских пловчих задержали в Сингапуре за кражу

30 августа 2025, 13:54

Итальянских пловчих Тарантино и Пилато задержали в аэропорту Сингапура за кражу

Фото: iStock/AndreyPopov

Итальянских пловчих Кьяру Тарантино и Бенедетту Пилато задержали в аэропорту Сингапура по подозрению в краже парфюмерии. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.





15 августа спортсменки возвращались домой из Сингапура, где проходил чемпионат мира по водным видам спорта. Однако перед вылетом их задержала полиция.



Тарантино и Пилато были обвинены в краже парфюмерии из магазина. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как Тарантино кладет товары в сумку Пилато.



Благодаря вмешательству итальянского посольства в Сингапуре ситуация была урегулирована. Спортсменкам вернули документы и позволили вылететь домой, ограничившись только предупреждением. Позднее Пилато поделилась подробностями произошедшего.





«К сожалению, я оказалась косвенно замешана в этой истории. Никогда не хотела совершать такого, я ценю спортивные ценности, справедливость и честность», — пояснила она.