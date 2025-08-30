Достижения.рф

На набережной Алушты обрушился причал

Фото: iStock/Konoplytska

Морской причал обрушился на набережной в Алуште. Об этом сообщили в региональном главке СК России.



Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Специалисты выяснят все обстоятельства и оценят соблюдение требований по содержанию объекта.

По информации ведомства, в результате обрушения причала никто не пострадал. Объект находился в аварийном состоянии и был закрыт для посетителей. Следователи также проводят проверку по факту инцидента.

Екатерина Коршунова

