На набережной Алушты обрушился причал
Морской причал обрушился на набережной в Алуште. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Специалисты выяснят все обстоятельства и оценят соблюдение требований по содержанию объекта.
По информации ведомства, в результате обрушения причала никто не пострадал. Объект находился в аварийном состоянии и был закрыт для посетителей. Следователи также проводят проверку по факту инцидента.
Читайте также: