Женщина надругалась в ресторане над незнакомцем, отмечавшим с женой 40-летие брака

30 августа 2025, 12:37

В Великобритании женщина надругалась над незнакомцем во время юбилея в ресторане

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

В Великобритании пьяная 44-летняя женщина надругалась в ресторане над мужчиной, который отмечал с женой 40-летие свадьбы. Об этом информирует Daily Star.