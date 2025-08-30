Женщина надругалась в ресторане над незнакомцем, отмечавшим с женой 40-летие брака
В Великобритании пьяная 44-летняя женщина надругалась в ресторане над мужчиной, который отмечал с женой 40-летие свадьбы. Об этом информирует Daily Star.
Инцидент произошел в спа-отеле Captain's Club Hotel & Spa в городе Крайстчерч. Саманта Уильямсон, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, ворвалась в ресторан, где супружеская пара отмечала 40-летие своей свадьбы и выздоровление мужчины после продолжительной болезни.
Она запрыгнула мужчине на колени и заявила, что хочет сесть на его «большой бамбук». Когда он сбросил ее, Уильямсон вылила алкогольный напиток на его супругу. После этого она нанесла британцу царапины и плюнула ему в лицо.
Суд вынес приговор, согласно которому нападавшая должна провести шесть месяцев под ограничением свободы с установлением комендантского часа. Кроме того, ей предписано выплатить компенсацию пострадавшим. Адвокат обвиняемой отметил ее полное раскаяние, объяснив поведение женщины известием о том, что ее возлюбленный собирается переехать.
