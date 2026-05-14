Итальянский бизнесмен взял сына на работу и нечаянно задавил его вилочным погрузчиком

14 мая 2026, 04:03

В Италии владелец машиностроительной компании случайно погубил сына, взяв его на работу. Об этом сообщает издание Need To Know.





Трагедия произошла 8 мая в коммуне Седико (провинция Венето). После окончания смены на территории семейного предприятия Meccanica De March 46-летний Габриэле Де Марч катал своего шестилетнего сына Лукаса на вилочном погрузчике. В какой-то момент мужчина отвлёкся, и мальчик упал с движущейся машины, оказавшись под колёсами.



Де Марч немедленно вызвал спасателей, но спасти ребёнка не удалось. Полиция разбирается в случившемся, бизнесмену грозит обвинение в непредумышленном убийстве сына.



Компанию Meccanica De March основал в 1985 году Франко Де Марч. Габриэле присоединился к семейному бизнесу в 2006 году как техник, значительно модернизировал предприятие, а затем стал управляющим. Фирма остаётся небольшой, но выполняет заказы со всей Европы.