Леопард разодрал мальчика, который был в паломнической поездке с родными

14 мая 2026, 05:43

В Индии леопард убил десятилетнего мальчика, который шел с семьей к древнему храму

Фото: iStock/Kanujan Singarajah

В Индии леопард набросился на десятилетнего мальчика, который шёл с семьёй к храму, и утащил его в лес. Об этом сообщает издание Deccan Herald.





Трагедия произошла 10 мая на дороге к древнему святилищу Нагамале в штате Карнатака. Хищник внезапно выскочил на тропу, схватил ребёнка за шею и оттащил его на 50 метров в заросли, где растерзал свою жертву.



