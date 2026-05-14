Леопард разодрал мальчика, который был в паломнической поездке с родными
В Индии леопард убил десятилетнего мальчика, который шел с семьей к древнему храму
В Индии леопард набросился на десятилетнего мальчика, который шёл с семьёй к храму, и утащил его в лес. Об этом сообщает издание Deccan Herald.
Трагедия произошла 10 мая на дороге к древнему святилищу Нагамале в штате Карнатака. Хищник внезапно выскочил на тропу, схватил ребёнка за шею и оттащил его на 50 метров в заросли, где растерзал свою жертву.
Погибшего звали Харшит, он жил в Бангалоре. Ребенок отправился в паломническую поездку вместе с родными, не подозревая об опасности. Мать мальчика обвинила власти в бездействии: по её словам, никто не предупредил паломников о диких животных — на маршруте не установили ни одного знака. Также на тропе отсутствовали охранники, хотя за вход в храмовый парк берут плату.
Это не первое нападение в этом районе: 21 января леопард убил мужчину, а 10 февраля пострадал восьмилетний ребёнок. После гибели Харшита власти временно запретили паломникам подниматься в холмы пешком — сейчас маршрут доступен только на автобусах. Сотрудники лесного департамента вместе с отрядом по отлову леопардов прочёсывают местность с помощью трёх дронов, пытаясь выследить хищника.