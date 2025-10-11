В Петербурге нетрезвый мужчина устроил стрельбу из арбалета у многоэтажки
Вечером 10 октября жители дома на проспекте Пархоменко в Выборгском районе Петербурга обратились в полицию и заявили, что возле многоэтажки неизвестный мужчина стреляет из арбалета. На место прибыл наряд, который задержал 46-летнего стрелка. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».
Как выяснилось, мужчина был в состоянии опьянения и решил «потренироваться» в меткости, установив во дворе самодельные мишени. У него изъяли арбалет МК-400R и пять стрел.
По данным полиции, разрешение на такое оружие не требуется, однако инцидент произошёл в общественном месте, поэтому решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Мужчина не имел зарегистрированного охотничьего или травматического оружия. По закону арбалеты с силой дуги свыше 43 кгс и луки с силой более 27 кгсприравниваются к охотничьему метательному оружию и требуют особого контроля.
