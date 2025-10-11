В Петербурге нетрезвый мужчина устроил стрельбу из арбалета у многоэтажки

11 октября 2025, 13:30

Пьяный арбалетчик в Выборгском районе Петербурга отрабатывал меткость во дворе

Фото: Istock / Balashark

Вечером 10 октября жители дома на проспекте Пархоменко в Выборгском районе Петербурга обратились в полицию и заявили, что возле многоэтажки неизвестный мужчина стреляет из арбалета. На место прибыл наряд, который задержал 46-летнего стрелка. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».