Покончивший с собой криптопредприниматель Ганич сотрудничал с ГУР Украины
Покончивший с собой криптопредприниматель Константин Ганич, также известный как Костя Кудо, сотрудничал с Главным управлением разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что блогер управлял около 65 миллионами долларов, из которых 10 миллионов были от ГУР.
В недавнем интервью он рассказал, что один из его проектов потерпел крах из-за действий недобросовестного партнёра. В результате он потерял порядка 1,3 миллиона долларов. Позже ему якобы удалось вернуть эти деньги инвесторам, однако его начали запугивать угрозами убийства или сожжения его элитного автомобиля.
Минувшей ночью Ганич покончил с собой. Его тело обнаружили с утра в его автомобиле Lamborghini Urus в Киеве. Вероятно, всё случилось из-за ночного обрушения крипторынка, которое стало крупнейшим в истории. Большинство депутатов и инвесторов Украины потеряли свои вложенные средства.
Читайте также: