Итальянского депутата выгнали из парламента за попытку напугать премьер-министра «привидением»

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Секретарь левой оппозиционной партии «+Европа» Риккардо Маджи был удалён из зала заседаний итальянского парламента после провокационной акции в адрес премьер-министра Джорджи Мелони. Информацию передает РИА Новости.
Инцидент, о котором сообщили различные итальянские телеканалы, произошёл во время выступления Мелони, отвечавшей на вопросы депутатов. Маджи накрылся простынёй и, прикинувшись «призраком», направился к трибуне.
Он громко критиковал позицию правительства по референдуму 8–9 июня. Его недовольство касалось пяти вопросов о гражданстве и трудовом законодательстве.
Поводом для демарша стали призывы правящей коалиции бойкотировать голосование. Маджи напомнил Мелони, что в 2016 году, находясь в оппозиции, она сама осуждала подобную тактику и была «против замалчивания народного волеизъявления».
Когда Маджи выводили из зала, премьер-министр Мелони с улыбкой снимала происходящее на телефон.
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Фото: iStock/FOTOKITA
Он громко критиковал позицию правительства по референдуму 8–9 июня. Его недовольство касалось пяти вопросов о гражданстве и трудовом законодательстве.
Поводом для демарша стали призывы правящей коалиции бойкотировать голосование. Маджи напомнил Мелони, что в 2016 году, находясь в оппозиции, она сама осуждала подобную тактику и была «против замалчивания народного волеизъявления».
Когда Маджи выводили из зала, премьер-министр Мелони с улыбкой снимала происходящее на телефон.
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Мария Моисеева