Беременная Тодоренко позирует с мужем на вилле после отъезда из РФ

Регина Тодоренко (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)
Телеведущая Регина Тодоренко занимается йогой со своим мужем Владом Топаловым. Звезда экрана решила не отказываться от занятий спортом во время беременности. В настоящее время она находится в жарких краях по работе.
«Где бы я ни была, какой бы напряженный график ни был, я всегда найду возможность включить спорт и физическую активность в свою жизнь. Для меня это, в первую очередь, про здоровье и возможность нормально функционировать», — написала она в Telegram-канале, опубликовав соответствующие кадры.
Фото: Telegram/todorenkoregina
По словам Тодоренко, Топалов — прекрасный отец и любящий муж. В частности, мужчина читает психологическую литературу, включая книги по воспитанию детей, пробует какие-то стратегии на практике.
Читайте также:
Стало известно о планах бывшей жены Паши Техника
«Пролетел весь вестибюль»: за что Кушанашвили стыдно перед Абдуловым
Мать Ксении Собчак призналась, кого любит больше собственной дочери
Никита Кротов