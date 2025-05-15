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В США арестовали ученую из России за незаконный ввоз эмбрионов лягушки

Минюст США: российская ученая Петрова арестована за контрабанду эмбрионов лягушки
Фото: iStock/freebilly

Фото: iStock/freebilly

Российская учёная и сотрудница Гарвардской медицинской школы Ксения Петрова была арестована в США по обвинению в контрабанде эмбрионов лягушек. Петровой грозит до 20 лет тюрьмы за незаконный ввоз биоматериалов, полученных во Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции США.
Задержание произошло еще 16 февраля в аэропорту Бостона, где учёная не задекларировала эмбрионы. По данным CNN, её обвиняют в предоставлении ложных сведений федеральным властям.

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Петрова, помещённая в иммиграционный центр Луизианы, утверждает, что эмбрионы были запрошены её руководителем для исследований, а их транспортировка не представляла угрозы.

Она подчеркнула, что материалы не являются токсичными или инфекционными, и не ожидала проблем на таможне.

Адвокат ученой Григорий Романовский также уточнил, что Ксения просто ошиблась в оформлении груза. Она нарушила закон непреднамеренно.

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Итальянского депутата выгнали из парламента за попытку напугать премьер-министра «привидением»
Депутата Маджи выгнали из парламента Италии за попытку напугать Мелони «привидением»
15 мая 2025, 02:10

Фото: iStock/okfoto

Секретарь левой оппозиционной партии «+Европа» Риккардо Маджи был удалён из зала заседаний итальянского парламента после провокационной акции в адрес премьер-министра Джорджи Мелони. Информацию передает РИА Новости.
Инцидент, о котором сообщили различные итальянские телеканалы, произошёл во время выступления Мелони, отвечавшей на вопросы депутатов. Маджи накрылся простынёй и, прикинувшись «призраком», направился к трибуне.

Фото: iStock/FOTOKITA

Он громко критиковал позицию правительства по референдуму 8–9 июня. Его недовольство касалось пяти вопросов о гражданстве и трудовом законодательстве.

Поводом для демарша стали призывы правящей коалиции бойкотировать голосование. Маджи напомнил Мелони, что в 2016 году, находясь в оппозиции, она сама осуждала подобную тактику и была «против замалчивания народного волеизъявления».

Когда Маджи выводили из зала, премьер-министр Мелони с улыбкой снимала происходящее на телефон.

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В США арестовали ученую из России за незаконный ввоз эмбрионов лягушки

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Основатель торговой марки «У Палыча» Андрей Сульдин умер в 56 лет
14 мая 2025, 17:59

Фото: istockphoto/NetPix

На 57-м году жизни скончался основатель торговой марки «У Палыча» Андрей Сульдин. Об этом сказано на сайте компании.
«На 57-м году жизни от нас ушел Андрей Павлович Сульдин. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сказано в публикации.

Фото: palich.ru/novosti/

Под торговой маркой «У Палыча» производятся гастрономия, напитки и кондитерские изделия. В 1991 году предприниматель открыл в Самаре одноименное кафе, в 1995-м появился ресторан и производство пельменей, а в 1998-м в ассортименте было 37 видов продукции. Столичное торговое представительство бренда открылось в 2001 году.

В прошлом году продукция компании в количестве 1,6 тысячи видов была представлена в 23-х субъектах страны, работает свыше 400 магазинов. Бренд «У Палыча» побеждал в международных отраслевых конкурсах и выставках. Сульдина называют легендой Самары.

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«Нашла у него книги с жуткими ритуалами»: россиянка с сыном сбежала от французского мужа после чудовищной находки

SHOT: Копьё пробило насквозь голову школьнице в Кабардино-Балкарии

В Кузбассе мать разбила младенцу голову о чугунную ванну из-за плача
#мир
#россия
#еда
#самарская область
#магазины
#смерть
#бизнесмен
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«Нашла у него книги с жуткими ритуалами»: россиянка с сыном сбежала от французского мужа после чудовищной находки
14 мая 2025, 13:44

Фото: istockphoto / Davizro

Ольга Комарова (имя изменено) зарегистрировалась на сайте знакомств вовсе не в поисках любви. В 2012 году она искала француза, который помог бы ей проверить документы для поступления в зарубежный университет. На её анкету откликнулся немолодой мужчина по имени Эмиль Бернар, носивший очки и владевший безупречной французской грамматикой. Он с радостью согласился помочь. Во ​что вылилось их знакомство, расскажет «Радио 1».

Практичный роман: как началась история


Поступив в университет, Ольга продолжила общение с Эмилем. По выходным она приезжала к нему в гости. Через год они начали жить вместе, а в 2016 году поженились и обвенчались.

В 2017 году у пары родился сын Мартин. Когда мальчику исполнилось полтора года, Ольга решила показать мужу и ребенку свою родину — Башкирию. Вместе с ними в поездку отправились и родители Эмиля. После недели гостеприимных застолий в кругу родственников они отправились в Москву — оттуда предстояло вылететь обратно во Францию, в город Истр, где семья недавно приобрела дом.

Однако, когда поезд прибыл на Казанский вокзал, всё пошло не по плану. Ольга вышла на перрон с сыном на руках, сказав, что пойдёт встретить такси. После этого она исчезла. Телефон был отключён. Эмиль с родителями остались одни — без языка, без связи, без понимания, что делать дальше.

Начало странной истории


Эмиль обратился в полицию. С помощью онлайн-переводчика он объяснил ситуацию. Поскольку пропал ребенок, было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» — таковы формальности.

«Женщина попала на две камеры наружного видеонаблюдения. На камере с перрона вокзала было видно, как она стремительно направляется к выходу с вокзала, а на второй камере — как она спускается на станцию метро "Комсомольская"», — сообщила руководитель Кунцевского межрайонного следственного отдела ГСУ СК РФ по городу Москва Александр Любимов.

Это были единственные зацепки.

Фото: istockphoto / aapsky

Частный детектив и обыски


Эмиль не сидел сложа руки. Он нанял адвоката с детективными навыками, и тот попытался с помощью дальнего родственника Ольги проникнуть в дом её родителей. Но попытка провалилась: родственники застукали «шпионов» и вызвали полицию.

Обысками дело не ограничилось — в доме родителей Ольги они проводились трижды. Но никаких следов сбежавшей женщины найдено не было.

Следствие продолжало идти вслепую. У женщины не было банковских карт, телефон найден в урне, сим-карта отсутствовала. Данные из больниц и моргов результатов не дали. Казалось, исчезла бесследно.

Масоны и религиозные страхи


Среди вещей Ольги Эмиль обнаружил литературу об апокалипсисе и чипировании. Он предположил, что жена могла попасть под влияние религиозной секты. Следствие зацепилось за эту версию. Совместно с уголовным розыском Москвы и при поддержке спецслужб была проверена одна из общин в Псковской области. Село окружили, но и там Ольгу не нашли.

Фото: istockphoto / DedMityay

Тем временем Эмиль подал в суд иск о месте проживания сына. Он хотел, чтобы в случае нахождения ребенка, того вернули во Францию.

«Это сделало расследование сложным еще и с моральной стороны. Мы понимали: если найдем их, то сына у женщины заберут», — подчеркнул Любимов.

Зацепка спустя два года


И только через два года после исчезновения появилась реальная надежда. Следователи нашли старую знакомую Ольги — ту самую Свету, с которой они когда-то ездили в церковь вместе. Далее — чудо: удалось отыскать её ухажера Сашу. Он сообщил, что недавно видел Ольгу в одной из деревень Смоленской области — одетую по-монашески, с ребёнком.

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Оперативники бросились прочёсывать регион. В селе Баскаково нашли подходящую церковь и дом бывшего настоятеля, с которым Ольга действительно была знакома. Местные подтвердили, что она жила в деревне два года. Но снова неудача — женщина уехала. Однако один из жителей рассказал, что помогал ей переехать в другую деревню — Величково.

Финал пряток


Именно там, у водоема, где Ольга стирала вещи, её и нашли.

«Ольга с ребенком стояли у водоема, они стирали вещи. После такой колоссальной проведенной нами работы, это было невероятно. Она удивилась, что мы ее все-таки нашли, но в какой-то степени была даже рада. Двухлетние "прятки" ее вымотали. Единственное, чего она боялась, что сына заберут и отдадут мужу. Но мы убедили ее, что этого не случится, что ей хотят помочь», — рассказал замруководителя отдела ГУУР МВД России, полковник Армен Егиазарян.

Своё бегство Ольга объяснила тем, что обнаружила у мужа литературу о масонстве. Символы, описания ритуалов и речи об инициации сына в это общество привели её в ужас.

Эмиль не отрицал своего участия и даже предлагал провести свадьбу по масонскому обряду. Это окончательно убедило женщину в том, что нужно бежать.

Мать признали вменяемой


Следствие проверило всё: психологическое состояние матери и ребёнка, условия их жизни. Экспертизы показали, что Мартин хорошо развит, обучен чтению и счёту, а сама Ольга — вменяемая и заботливая мать.

Она заявила, что всё ещё любит мужа и была бы готова вернуться, если бы он отказался от масонства. Но решение суда оказалось на её стороне: ребёнок остался с ней в России.

Сегодня Ольга работает учителем в Башкирии, а Мартин учится в местной школе. Так завершилась двухлетняя история, начавшаяся с практичного знакомства — и закончившаяся побегом от масонской символики.

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SHOT: Копьё пробило насквозь голову школьнице в Кабардино-Балкарии
14 мая 2025, 13:42

Фото: istockphoto/blinow61

Школьница умерла в реанимации спустя четыре дня после того, как ей копьем пробило голову. Как пишет SHOT, инцидент произошел в Кабардино-Балкарии.
Уточняется, что во время тренировки в спортшколе «Колос» города Прохладный 16-летний подросток метнул копье, которое попало в голову 13-летней девочке. Тренер в этот момент отвлекся, сказано в публикации.

Ребенка экстренно госпитализировали, медики боролись за ее жизнь, но 7 мая школьницы не стало. Она скончалась, не приходя в сознание. Дело на контроле Следственного комитета. Сейчас решается вопрос, привлечь ли к ответственности педагога Владимира М. Мужчина был ранее главой станицы Приближная.

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#россия
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#дети
#новости
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В Кузбассе мать разбила младенцу голову о чугунную ванну из-за плача
14 мая 2025, 13:24

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В Кузбассе молодая женщина разбила семимесячному сыну голову о чугунную ванну из-за того, что он долго плакал. Сейчас малыш проживает с отцом, а мать отправили в колонию на два года. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«10 февраля 2025 года, находясь в квартире по улице Инициативной в городе Кемерово, женщина сильно избила родного 7-месячного сына, разозлившись на него за плач и доставляемые в связи с этим неудобства. Она взяла руками голову ребенка и, удерживая его таким образом, с силой ударила малолетнего не менее двух раз головой об дно чугунной ванны», — передает «Сiбдепо».

Ребенка доставили в больницу, где врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения. Суд приговорил 21-летнюю мать к двум годам колонии.

В настоящее время малыша уже выписали. Он живёт с отцом.

Тем временем в Санкт-Петербурге двоих детей поместили в больницы в тяжелом состоянии. Один ребенок получил ушиб мозга на детской площадке, а второй проглотил батарейку, пишут argumenti.ru.

Известно, что пятилетний мальчик из Красногвардейского района попал в больницу с закрытой ЧМТ, ушибом головного мозга легкой степени и ссадинами мягких тканей на лбу. Оказалось, что ребёнок столкнулся головой с пятилетней сестрой.

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