В США арестовали ученую из России за незаконный ввоз эмбрионов лягушки

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Российская учёная и сотрудница Гарвардской медицинской школы Ксения Петрова была арестована в США по обвинению в контрабанде эмбрионов лягушек. Петровой грозит до 20 лет тюрьмы за незаконный ввоз биоматериалов, полученных во Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции США.
Задержание произошло еще 16 февраля в аэропорту Бостона, где учёная не задекларировала эмбрионы. По данным CNN, её обвиняют в предоставлении ложных сведений федеральным властям.
Петрова, помещённая в иммиграционный центр Луизианы, утверждает, что эмбрионы были запрошены её руководителем для исследований, а их транспортировка не представляла угрозы.
Она подчеркнула, что материалы не являются токсичными или инфекционными, и не ожидала проблем на таможне.
Адвокат ученой Григорий Романовский также уточнил, что Ксения просто ошиблась в оформлении груза. Она нарушила закон непреднамеренно.
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Петрова, помещённая в иммиграционный центр Луизианы, утверждает, что эмбрионы были запрошены её руководителем для исследований, а их транспортировка не представляла угрозы.
Она подчеркнула, что материалы не являются токсичными или инфекционными, и не ожидала проблем на таможне.
Адвокат ученой Григорий Романовский также уточнил, что Ксения просто ошиблась в оформлении груза. Она нарушила закон непреднамеренно.
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Мария Моисеева