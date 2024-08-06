Стала известна возможная причина взрыва в пятиэтажке в Москве

Мужчине проломили голову на шашлыках в селе Верхний Услон в Татарстане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Уточняется, что в начале пиршества все было хорошо, друзья сидели, попивая горячительные напитки, а затем что-то пошло не по плану. Один из отдыхающих по имени Дмитрий (имена изменены) зацепил ногой мангал, тому сделал замечание его друг Алексей, на что Дмитрий нанес два удара в грудь и повалил товарища на землю. После еще несколько раз ударил по голове и оттащил окровавленного в беседку. Все произошло в мае 2023 года.