Стала известна возможная причина взрыва в пятиэтажке в Москве

Фото: istock/irontrybex
Причиной взрыва в пятиэтажном доме в Москве возможно стал самоподрыв одного из жильцов. Об этом пишет Telegram-канал «Readovka».
Ранее сообщалось, что в Москве на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково в жилой пятиэтажке раздался взрыв.
По данным канала, есть пострадавший. Очевидцы рассказали, что это был самоподрыв одного из жильцов. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Других сведений о произошедшем инциденте нет. Официально информация не подтверждалась.
До этого в Стерлитамаке прогремел мощный взрыв после утечки бытового газа, одному мужчине оторвало руку. Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров.
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Взрыв прогремел в жилом доме в Москве
По данным канала, есть пострадавший. Очевидцы рассказали, что это был самоподрыв одного из жильцов. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Других сведений о произошедшем инциденте нет. Официально информация не подтверждалась.
До этого в Стерлитамаке прогремел мощный взрыв после утечки бытового газа, одному мужчине оторвало руку. Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров.
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Взрыв прогремел в жилом доме в Москве
Дарья Осипова