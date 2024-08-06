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Стала известна возможная причина взрыва в пятиэтажке в Москве

Readovka: причиной взрыва в пятиэтажке в Москве возможно стал самоподрыв жильца
06 августа 2024, 12:47
Фото: istock/irontrybex

Фото: istock/irontrybex

Причиной взрыва в пятиэтажном доме в Москве возможно стал самоподрыв одного из жильцов. Об этом пишет Telegram-канал «Readovka».
Ранее сообщалось, что в Москве на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково в жилой пятиэтажке раздался взрыв.

По данным канала, есть пострадавший. Очевидцы рассказали, что это был самоподрыв одного из жильцов. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Других сведений о произошедшем инциденте нет. Официально информация не подтверждалась.



До этого в Стерлитамаке прогремел мощный взрыв после утечки бытового газа, одному мужчине оторвало руку. Взрывная волна разрушила четыре квартиры, раскидав личные вещи жильцов не десятки метров.

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Взрыв прогремел в жилом доме в Москве
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Защищал шашлык: мужчине проломили голову в Татарстане из-за замечания
Мужчине проломили голову в Верхнем Услоне за замечание про шашлык
06 августа 2024, 12:11

Фото: istockphoto/TanyaJoy

Мужчине проломили голову на шашлыках в селе Верхний Услон в Татарстане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Уточняется, что в начале пиршества все было хорошо, друзья сидели, попивая горячительные напитки, а затем что-то пошло не по плану. Один из отдыхающих по имени Дмитрий (имена изменены) зацепил ногой мангал, тому сделал замечание его друг Алексей, на что Дмитрий нанес два удара в грудь и повалил товарища на землю. После еще несколько раз ударил по голове и оттащил окровавленного в беседку. Все произошло в мае 2023 года.
Утром Дмитрий набрал супруге своего друга и рассказал о случившемся. Алексея госпитализировали. Помимо проломленной головы, у него были сломаны два ребра. Дмитрий сразу же признался во всем полицейским, написав явку с повинной. Кроме того, он помогал Алексею, покупая лекарства. Алексей даже вступался за обидчика, поэтому тот получил два года условно, вместо трех реальных.

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#тюрьма
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Взрыв прогремел в жилом доме в Москве
SHOT: взрыв произошел в жилом доме в Москве
06 августа 2024, 12:08

Фото: istock / Oleksiy Samsonov

В Москве на улице Артамонова в районе Фили-Давыдково в жилой пятиэтажке раздался взрыв. Как сообщает Телеграм-канал SHOT, пока известно о двух пострадавших.
Издание отмечает, что предварительной причиной взрыва является газ. На месте работают экстренные службы.

Официальных сведений пока не поступало.

Ранее сообщалось, что следователи задержали трех сотрудников службы газового хозяйства «Газэкс» по делу об обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#газ
#взрыв
#москва
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В Рузском округе нашли миномётную мину и артиллерийский снаряд времён ВОВ
06 августа 2024, 11:28

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Два боеприпаса времён Великой Отечественной войны обнаружили в лесах на территории Рузского городского округа: один — в трёхстах метрах от деревни Ожигово, второй — в полукилометре от деревни Палашкино, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О подозрительных находках в единую службу спасения «Система-112» сообщили местные жители. На место отправились взрывотехники. Боеприпасы они идентифицировали как артиллерийский снаряд 57-милиметрового калибра и минометную мину 81-миллиметрового калибра. Тип снарядов и их состояние позволило предположить, что они относятся к периоду Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Специалисты поместили обнаруженные боеприпасы в специальный контейнер и перевезли в безопасное место, где обезвредили.

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#боеприпасы
#спасатели
#великая отечественная война
#рузский городской округ
#мособлпожспас
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Мигранты избили сотрудников полиции при попытке сбежать из изолятора
Мигранты избили сотрудников полиции при попытке сбежать из ЦВСИГ в Артёме
06 августа 2024, 11:26

Фото: istock/Dzurag

Два гражданина Республики Узбекистан напали на сотрудников полиции при попытке побега из центра временного содержания иностранных граждан в городе Артем. Об этом пишет «‎Комсомольская правда».
Сообщается, что их приговорили к принудительной депортации из России. Ждать, когда их отправят на родину они не стали. Иностранцы затеяли побег, который осуществили вечером 2 августа в 21:00. Мигранты напали на сотрудников центра, но наделали много шума, их поймали и отправили в СИЗО до 3 октября.

Ранее мигрант пытался изнасиловать девушку на базе отдыха в Приморье. По данным следствия, ночью 4 августа мужчина проник в дом на базе отдыха «Орхидея» на бухте Шамора, в котором спала 25-летняя отдыхающая. Он применил насилие и попытался нарушить ее половую неприкосновенность.

До этого толпа чеченцев в Грозном избила мигранта. Местные жители рассказали, что конфликт произошел после того, как иностранца вызвали на разговор то ли из-за романтических отношений, то ли из-за приставаний к чеченке.

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#мигрант
#иностранцы
#мигранты
#сизо
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Троих подозреваемых в терактах задержали в Дагестане
Mash Gor: в Дагестане поймали подозреваемых в причастности к теракту в Махачкале
06 августа 2024, 10:31

Фото: istock/shironosov

В Дагестане поймали троих боевиков, подозреваемых в причастности к июньским терактам в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor. Задержанные состояли в запрещенном ИГИЛ* и проповедовали его идеологию, говорится в сообщении.
По данным издания, фигурантам от 16 до 18 лет, они участвовали в разработке плана атаки на Свято-Успенский Кафедральный собор Махачкалы.

Отмечается, что все трое задержаны, правоохранители возбудили уголовные дела о теракте и незаконном обороте оружия.

Террористические акты в Дербенте и Махачкале случились 23 июня. Тогда террористы ворвались в синагогу и храм. Одновременно с этим произошло нападение на полицейских в Махачкале.

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*запрещенная в Российской Федерации террористическая организация
#храм
#нападение
#террористы
#кадры
#дагестан
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В аэропорту Кольцово началась давка из-за ложных выкриков о стрельбе
06 августа 2024, 09:14

Фото: istockphoto/Chalabala

В екатеринбургском аэропорту Кольцово начались паника и давка из-за ложных выкриков о стрельбе, сейчас ситуация урегулирована, воздушная гавань работает в штатном режиме. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает РИА Новости. Сообщения о стрельбе на территории Кольцово также опровергли.
«Кто-то из пассажиров спровоцировал давку в зоне паспортного контроля. Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Обстоятельства произошедшего уточняют компетентные органы. Аэропорт работает в штатном режиме», — пояснили в пресс-службе.
В аэропорте также отметили, что организовали проверку, во время которой определят все причины и обстоятельства случившегося, транспортная полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, опрашивает свидетелей, очевидцев и работников воздушной гавани.

Проверку после случившегося также организовала Уральская транспортная прокуратура.

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#полиция
#прокуратура
#сотрудники
#екатеринбург
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В Подмосковье задержали 60-летнего мужчину с крупной партией героина
06 августа 2024, 09:10

Фото: istockphoto/Chalabala

Ранее судимого 60-летнего приезжего из Челябинской области задержали в Королёве по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские остановили на Железнодорожной улице иномарку, за рулём которой был мужчина. У водителя, а также под капотом машины были обнаружены пять свёртков с порошком серого цвета общей массой свыше двух килограммов», — говорится в сообщении.
Экспертиза показала, что порошок является героином.

Задержанный рассказал, что знакомый предложил ему перевезти наркотики в Екатеринбург и там спрятать в тайник-закладку, чтобы потом продавать.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

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#королёв
#криминал
#наркотики
#полиция
#мвд московской области
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43-летнюю женщину арестовали за секс с 15-летним школьником
В США 43-летнюю женщину арестовали за секс с 15-летним школьником
06 августа 2024, 08:58

Фото: iStock/blinow61

За секс с 15-летним школьником в Соединенных Штатах Америки арестовали 43-летнюю жительницу штата Луизиана. Об этом информирует WAFB.
Расследование по делу началось, когда школьник заявил в полицию. По его словам, Лиэнн Яммарино дважды занялась с ним сексом.

31 июля Лиэнн Яммарино взяли под стражу. Следствие установило, что она общалась еще с тремя подростками в возрасте от 14 до 16 лет и отправляла им свои фото и видео, на которых представала в обнаженном виде.

Женщине было предъявлено шесть обвинений, в том числе в половом акте с несовершеннолетним. Других сведений нет. Полиция отказалась обнародовать иные подробности дела.

Ранее сообщалось, что мигрант пытался изнасиловать девушку на базе отдыха в Приморье. По данным следствия, мужчина проник в дом на базе отдыха «Орхидея» на бухте Шамора, в котором спала 25-летняя отдыхающая. Он применил насилие и попытался нарушить ее половую неприкосновенность.

До этого учительница совратила и трижды изнасиловала школьника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#женщина
#школьник
#следствие
#расследование
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Фигуранты дела о мошенничестве в парке «Патриот» сотрудничают со следствием
06 августа 2024, 08:56

Фото: iStock/Atstock Productions

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника ГУ информационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров, которые проходят фигурантами по делу о мошенничестве, начали сотрудничать со следствием. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных структурах пишет РИА Новости.
«Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием», — приводят в агентстве заявление собеседника.
О задержании главы парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимира Шестерова стало известно накануне, 5 августа. Фигурантов арестовали по делу о мошенничестве, точная сумма ущерба от которого еще не известна, но уже превышает 40 миллионов рублей. В материале «Радио 1» рассказывали, что случилось в парке «Патриот», что известно об Ахмедове и Шестерове и в чем их обвиняют.

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